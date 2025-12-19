Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 19 December 2025: मूलांक 6 वाले करियर व्यापार में पहल बनाए रखेंगे, निजी मामलों में सुखद स्थिति रहेगी

नंबर 6- 19 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभकर है. पेशेवर मामले सहज व संतुलित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. करियर कारोबार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. उद्योग व्यापार पर बल देंगे. लाभ और विस्तार में प्रभाव बनाए रहेंगे. उत्साह मनोबल से लक्ष्य साधेंगे. मेहनत व सूझबूझ से हितलाभ बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य से काम लेंगे. अपनों की उम्मीदों को बनाए रखें. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति रूपवान और गुणवान होते हैं. कला साहित्य में लोकप्रियता पाते हैं. आज इन्हें उचित मौके प्राप्त होंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. तथ्यों को अनेदखा न करें. घर परिवार में सुख बना रहेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में पहल बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक प्रयास में सफल होंगे. योजनाओं के अनुरूप कार्यगति रखेंगे. प्रबंधन में सजगता बनाए रखेंगे. सहज प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. पेशेवर मामलों पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता बढ़ी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में परस्पर सहयोग का भाव बनाए रहें. निजी मामलों में सुखद स्थिति रहेगी. प्रिय के साथ सहज रहेंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. वार्ता में पहल से बचेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. रिश्तों में बनाकर चलें. भावनाओं का सम्मान रखें. स्वजनों में विश्वास बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- साथी मदद बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधन संवारेंगे. खानपान सुधारेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- ओपल व्हाइट

Advertisement

एलर्ट्स- व्यवस्था संवारें. जिद त्यागें. क्रोध व आवेश से बचें.

---- समाप्त ----