Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 19 December 2025: मूलांक 5 वाले करियर-कारोबार में पाएंगे लाभ, शुभता का संचरण बना रहेगा

नंबर 5- 19 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हितों का संवर्धक है. योजनाएं बेहतर रहेंगी. हितलाभ संवार पाएगा. निजी जीवन में संतुलित गति बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ाएं. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. विविध प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ा रहेगा. कार्यप्रदर्शन पर फोकस बढाएंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. नवीन अवसरों की संभावना बढ़ेगी . बुध के अंक 5 के व्यक्ति कामकाज में सजग और सक्रिय होते हैं. तकनीकी एवं तार्किक महत्व के कार्यों में निपुण होते हैं. आज इन्हें महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता दिखाना है. लाभ प्रभाव बनाए रखना है. फोकस बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उच्च स्थिति रहेगी. पद प्रभाव बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. विभिन्न मामलों में तेजी लाएंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय बिताएंगे. शुभता का संचरण बना रहेगा. नौकरीपेशा जगह बनाएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. सबका मान सम्मान रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों में तालमेल रहेगा. सुख सौख्य साझा करेंगे. हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ा रहेगा. अपनों की गलतियां को नजरअंदाज करेंगे. संबंधों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों संग समय बिताऐगे. भ्रमण मनोरंजन बढ़ाएंगे. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. मित्रों का समर्थन रहेगा. रिश्ते संवार पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा में बेहतर बने रहेंगे. भरोसा रखेंगे. शुभता बढ़ेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. शारीरिक अवरोध हटेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह व आशंकाएं त्यागें. लोभ न करें. कौशल बढ़ाएं.

