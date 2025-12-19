Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 19 December 2025: मूलांक 3 वालों के करियर से जुड़े विषय पक्ष में बनेंगे, रुटीन पर ध्यान बढ़ाएंगे

नंबर 3- 19 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 3 के लिए व्यक्तिगत मामले संवारने में सहयोगी है. लेनदेन में हड़बड़़ी न करें. चर्चा संवाद में मितभाषी बने रहें. आर्थिक वाणिज्यिक जोखिम उठाने से बचेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच होगी. जरूरी योजनाओं में धैर्य दिखाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. गतिविधियों में शुभता बनी रहेगी. रुटीन पर ध्यान बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में व्यवस्था पर जोर होगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति समाज में सकारात्मकता और सुलह बढ़ाने के प्रयास बनाए रखते हैं. लोग इनकी बात को ध्यान से सुनते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. व्यवहार में मिठास रहेगी. परस्पर सम्मान रखेंगे.

मनी मुद्रा- अनुपालन अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता बढ़त पर रहेगी. कार्यक्षेत्र में साथी मददगार रहेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में सबको जोड़ेंगे. विविध मामलों में साहस पराक्रम से रास्ते बनेंगे. करियर से जुड़े विषय पक्ष में बनेंगे. पेशेवर भेंटवार्ता में धैर्य बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. घर परिवार में आकर्षण और लगाव बना रहेगा. रिश्तों में सबसे नजदीकी बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह का अनुभव करेंगे. स्वजनों संग सुखद क्षण बिताएंगे. निजी विषयों में परिस्थिति अनुरूप रहेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. प्रियजनों से संवाद रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की बात पर ध्यान देंगे. शैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सजगता बनाए रहेंगे. न्याय नीति का पालन करेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- आत्मविश्वास बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं. सावधानी रखें.

