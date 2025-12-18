Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 18 December 2025: लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिम्मेदारों से जुड़ाव रखेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 3 के लिए आज का दिन भाग्य की राह को बुलंद बनाए रखने वाला है. आर्थिक मामलों मे गति आएगी. कामकाजी संबंध सुधारेंगे. अपनों की खुशी में शामिल होंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक मामलों में लाभ बढ़ा रहेगा. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. स्मार्ट वर्किंग रखेंगे. कार्यव्यवस्था संवरेगी. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं. समय के पाबंद होते हैं. सबका सम्मान करते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. सक्रियता बढ़ी रहेगी. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. अधिकारियों का साथ रहेगा. विनम्रता विवेक बढाएंगे.

मनी मुद्रा- लेनदेन में उत्साह रहेगा. कामकाज में स्पष्टता होगी. पेशेवर रुटीन संवारेंगे. कार्ययोजनाओं में पहल बढ़ाएंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. जिम्मेदारों से जुड़ाव रखेंगे. करियर व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में रहेगी. सजगता सहजता रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों का सम्मान करेंगे. सगे संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. परिवार में प्रेम स्नेह अपनापन बढ़ाएंगे. स्वजनों का साथ समर्थन रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. शुभता का संचार रहेगा. विनय विवेक बढ़ाएंगे. प्रेम पक्ष इच्छा के अनुरूप रहेगा. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहनशीलता रखेंगे. व्यर्थ आशंका में नहीं आएंगे. शुभता श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- भावुकता से बचें. सहकार बढ़ाए रखें. बड़ों की सुनें.

