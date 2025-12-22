scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 22 December 2025: दूसरों पर निर्भरता कम करें, आर्थिक तंगी से होंगे परेशान

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 22 December 2025: बच्चों और परिवार के साथ समय बिताए. ईमानदारी और उम्दा तरीके से कार्य करने की क्षमता अच्छा प्रतिफल दिलाएगी.दूसरों पर निर्भरता कम करें.

तुला (Libra):-
Cards:- The Moon
परेशानियों का बोझ मन को आहत कर सकता है. जरूरत से ज्यादा किसी बात को लेकर की गई चिंता कार्यों को बिगाड़ सकती है. निवेश करते समय जल्दबाजी में निर्णय न लें. दुविधा की स्थिति में किसी की सलाह ले सकते है. सामने वेल्स सलाह मांगेंगे तो अवश्य मिलेगी. बस आपके व्यवहार में नम्रता और सरलता होना चाहिए. बच्चों और परिवार के साथ समय बिताए. ईमानदारी और उम्दा तरीके से कार्य करने की क्षमता अच्छा प्रतिफल दिलाएगी. दूसरों पर निर्भरता कम करें.

संतान की चिंता हो सकती है. कार्यों को समय पर पूरा करना अभी मुश्किल नजर आ रहा है. अपने प्रयासों में तेजी लाएं. बाहरी लोगों की मदद ले सकते है. ईश्वर पर आस्था बढ़ेगी. बार बार गलतियों का दोहराव न करें. यदि कोई कमजोरी कार्य की विफलता का कारण बन रही है. तो उस पर काबू पाएं. वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते है. जीवनसाथी का व्यवहार आपको लेकर नकारात्मक हो सकता है. इस स्थिति में सामने वाले को समझने का प्रयास करें. कीमती चीजों का दुरुपयोग न करें. 

स्वास्थ्य: पिता की तबियत में आ रहा सुधान चिंता को कम करेगा. 

आर्थिक स्थिति: विवाह में काफी खर्चा होने से आर्थिक तंगी हो सकती है. 

रिश्ते: वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर कर नए जीवन की शुरुआत करें. 

---- समाप्त ----
