Tula Tarot Rashifal 21 December 2025: थोड़ा सावधान रहें,खर्चों को सीमित करें

तुला (Libra):-

Cards:- The Moon

मन में आ रहे नकारात्मक विचारों को दूर करें. नौकरी में बदलाव को सोच सकते है. किसी बड़ी संपत्ति की खरीद कर सकते है. शांत और तनाव रहित रहने का प्रयास समस्याओं का समाधान ला सकता है. पुरानी कर्ज वापस मिल सकते हैं. अपने समय की कीमत समझे. व्यर्थ के लोगों के साथ समय की बर्बादी न करें. जरूरत से ज्यादा धन खर्च न करें. मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात नाराजगी में बदल सकती है. उन लोगों के साथ अपने व्यवहार सीमित करें. जो आपकी परेशानी का कारण बन सकते है.

वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. कार्य क्षेत्र में अधिकारी से नई योजना पर वैचारिक मतभेद होने के अभी कार्य को रोकना पड़ सकता है. रिश्ते में कुछ दबी हुई समस्याएं पुनः बढ़ सकती हैं. इससे मानसिक तनाव हो सकता है. दूसरों की झूठी बातों और चालबाजियों से बचकर रहे. जब तक किसी निर्णय से संतुष्ट न हो. तब तक महत्वपूर्ण निर्णयों को टालना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य: कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. थोड़ा सावधान रहें. जल्दबाजी में कार्यों को पूरा न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. खर्चों को सीमित करें.

रिश्ते: भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. सभी लोग कहीं घूमने की तैयारी कर सकते है.



