Tula Tarot Rashifal 20 December 2025: दांत दर्द रह सकता है, निवेश सोच-समझ कर करें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 20 December 2025: आर्थिक मामलों में दूसरों की सलाह को बिना सोचे समझे न अपनाएं. इससे लाभ की जगह हानि हो सकती है. दूसरों के जीवन में अपना महत्व बनाने का प्रयास करें.

तुला (Libra):-

Cards:-Five of swords

जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को बेहतर साबित करने के लिए कभी कभी अनैतिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता हैं. ये स्थिति ज्यादा समय स्थाई नहीं होती है. इस स्थिति में जीतने के लिए ईर्ष्या,द्वेष या फिर दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. ऐसी सफलता मन को असंतुष्ट कर सकती है. लेकिन आप जीत जरूर हासिल कर सकते है. कई बार ऐसे तरीकों से प्राप्त की गई जीत आगे चलकर आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती हैं. जिससे लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उठ सकता है किसी स्थिति में आप भ्रमित हो सकते हैं. इस समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह अच्छा कार्य करेगी.

आर्थिक मामलों में दूसरों की सलाह को बिना सोचे समझे न अपनाएं. इससे लाभ की जगह हानि हो सकती है. दूसरों के जीवन में अपना महत्व बनाने का प्रयास करें. जरूरत से ज्यादा किसी कार्य का दवाब मानसिक रूप से अस्वस्थ कर सकता है. लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश परेशान कर सकती है.

स्वास्थ्य: दांत में काफी दर्द हो सकता है. जिसके चलते कुछ घरेलू उपचार कर दर्द से राहत पाने के प्रयास करेंगे.

आर्थिक स्थिति: अपने धन को बिना सोचे समझे किसी भी जगह निवेशित ना करें. पहले अच्छे से योजना समझ लें.

रिश्ते: जीवनसाथी से कोई ऐसी बात छुपा सकते हैं. जो आगे परेशानी उत्पन्न कर दें.

---- समाप्त ----
