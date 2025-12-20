Singh Tarot Rashifal 20 December 2025: विदेश यात्रा हो सकती है, बुरी आदतों में सुधार लाएं

सिंह (Leo):-

और पढ़ें

Cards:- The Chariot

अतीत की किसी गलती का पछतावा हो सकता हैं. विचारों पर नियंत्रण रखें. सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें. मन के शांति के लिए अध्यात्म का सहारा ले सकते है. कठिन स्वप्रयास द्वारा सफलता निश्चित की जा सकती हैं. पिछली घटनाओं से द्रवित हो सकते हैं. परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हो रहा विवाद खत्म हो सकता है. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. लोगों के साथ अपने निजी बातों को साझा ना करें. दूसरे के विवाद में न पड़ें.

यदि आवश्यक हो,तो सोच समझ कर बीच बचाव करें. जिद्द और अधीरता के चलते गलत निर्णय न लें. अनैतिक तरीकों से किसी कार्य को पूरा न करें. रुके हुए कार्यों को पूरा करें. समय पर सही निर्णय ले सकते है. किसी बड़ी परियोजना में शामिल हो सकते हैं. विदेश यात्रा हो सकती है. कार्यों को पूरा करने में जल्दबाजी और लापरवाही न करें. बुरी आदतों में सुधार लाएं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में तबियत का ख्याल रखें. ठंडी चीजों के सेवन से बचे.

आर्थिक स्थिति: अचानक से धनलाभ हो सकता है. निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदल सकते है.

रिश्ते: परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ सकते है. सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा न करें.

---- समाप्त ----