आज 22 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे, उधार के लेनदेन से बचें

सिंह - कार्य व्यापार में सूझबूझ बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. जरूरी कार्यां को नियमित रखें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखें. कर्मठता पर बल बनाए रहें. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें़. जोखिम के कार्य न करें. योजनाएं लंबित रह सकती हैं. पेशेवर मामले दबाव में रह सकते हैं. कला कौशल को संवारेंगे. परिणाम साधने में मदद मिलेगी. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय - अनुशासन बढ़ाएं. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. व्यवस्था पर जोर देगें. सेवाभावना से कार्य करेंगे. करियर व्यवसाय में गंभीरता दिखाएं. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएं. मेहनत और लगन से परिणाम पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेनदेन में हिचक रहेगी. संकोच बढ़ा रहेगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. लाभ प्रभावित रह सकता है.

प्रेम मैत्री- मित्रों का समर्थन रहेगा. आपसी विश्वास उत्साह बढ़ाएगा. मन की बात कहने में हिचक अनुभव करेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. स्पष्टता व आत्मनियंत्रण बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 2 4 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. विनम्र रहें.

