आज 21 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: समर्थन पाएंगे, अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे

सिंह - आर्थिक विषयों को बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी. कार्ययोजनाएं प्रभावी बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल से लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए रहेंगे. सजगता व तैयारी पर जोर होगा. चहुंओर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. विविध प्रयासों व योजनाओं को बढ़ावा देंगे. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकतर क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह संवारने में सफल होंगे. वातावरण में सहजता बनाए रहेंगे. मित्रता बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में साहस और उत्साह दिखाएंगे. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्योंं में उमंग उत्साह दिखाएंगे. सबका भरोसा व समर्थन पाएंगे. अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी को बल मिलेगा. कामकाजी पक्ष मजबूत रहेगा. लाभ में वृद्धि के प्रयासों में सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध गतिविधियां प्रभावी रहेंगी. व्यवसाय में नवीनता लाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से जरूरी बात कह सकेंगे. प्रेम एवं स्नेह के संबंध प्रगाढ़ होंगे. मानसिक रिश्तों को बल मिलेग. प्रियजनों मित्रों व स्वजनों से भेंट होगी. संबंधियों में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक व विनम्रता बनाए रखेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सक्रियता बनाए रखें.



