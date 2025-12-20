आज 20 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले पेशेवरों का पाएंगे सहयोग, विविध उपलब्धियों पर बल देंगे

सिंह - स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. मित्रों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत विषयों में पहल बनाए रखेंगे. शै़क्षक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार सहयोगी होगा. महत्वपूर्ण मामलों में ऊर्जा उत्साह और अनुशासन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे. विपक्षियों पर दबाव बना रहेगा. भावनात्मक दृढ़ता का परिचय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. आर्थिक संतुलन को बढ़ाएंगे. अनुभवियों का समर्थन पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उत्साह बनाए रहेंगे. पेशेवरों का सहयोग पाएंगे. समकक्ष प्रसन्न रहेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बढ़ेगी. विविध उपलब्धियों पर बल देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- हितलाभ संवारेंगे. वित्तीय लक्ष्य पूरे करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सुधार आएगा. रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह को बढ़ावा देंगे. सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. मैत्री को बल मिलेगा. सहकार बनाए रखेंगे. सबका साथ पाएंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. विवेक विनम्रता बढ़त पर रहेंगे. निजी संबंध मधुर रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. ध्यान व योग अपनाएंगे. कार्यशैली प्रभावी होगी.

शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. भेंट बढ़ाएं.

