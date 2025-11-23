scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 23 November 2025: मानसिक तनाव हो सकता है, योग और ध्यान में मन लगाएं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 23 November 2025: आप पुरानी गलतियों और असफलताओं को ध्यान में रखते हुए नए कार्यों की शुरुआत करते हैं. तो हो सकता है, कि आप अपेक्षाकृत सफलता को प्राप्त न कर पाएं.

gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Four of swords 
अभी हाल में आप किसी कठिन परिस्थिति से बाहर आए हैं. इस समय आपके जीवन में काफी उथल-पुथल बनी हुई है. इस समय आप अपने आगे के कार्यों को पूरा करने के कुछ प्रयास कर सकते हैं. थोड़ा सा विश्राम आपको पुनः ऊर्जा और उमंग से भर देगा. किसी नई योजना को शुरू करने से पूर्व पहले की परेशानियों को मन से दूर रखने का प्रयास कीजिए .यदि आप पुरानी गलतियों और असफलताओं को ध्यान में रखते हुए नए कार्यों की शुरुआत करते हैं. तो हो सकता है, कि आप अपेक्षाकृत सफलता को प्राप्त न कर पाएं.इस समय मन में चल रहा विचारों को अंतराल दें.

यह समय शांतिपूर्ण अंतराल का है. जिसमें अब आपको आगे की योजनाओं की रणनीति को बनाना चाहिए.यदि किसी कार्य में कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है. तो उस दिशा में आगे बढ़कर अपने समय को व्यर्थ न कीजिए. किसी से संघर्ष की स्थिति में अगर आपको आगे बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.ऐसी संभावना नजर आ रही है.तो उस संघर्ष को विराम देना आप दोनों के लिए बेहतर होगा.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव की स्थिति में योगा और ध्यान साधना आपको शांति और सुकून दे सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी परिचित व्यक्ति के साथ मिलकर एक छोटी सी संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: कभी-कभी रिश्तो में संघर्ष की स्थिति इतनी अधिक बोझिलता  ला देती है.कि आप उस रिश्ते से दूर होना ही बेहतर समझते हैं.

