Mithun Tarot Rashifal 22 December 2025: पदोन्नति मिल सकती है, जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Queen of wands

अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियों सामने आ रही है. जो पहले से मुश्किल हो सकती है. इस समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाने की जरूरत हो सकती है. नौकरी में लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति मिल सकती है. मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है. इस समय किए गए कार्य आगे चलकर अच्छे प्रतिफल लाएंगे. किसी महिला से मुलाकात होगी. जीवन में किसी बड़े बदलाव को लेकर आएगी. इस समय कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें. यह भी हो सकता हैं,कि आप किसी महिला के कारण किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए.

कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना पर आप अपने सहयोगियों के साथ कार्य कर रहे हैं. अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता का संयोजन करें. कठोर वाणी में की गई बातों से सामने वाले को नाराज कर सकते है. किसी के साथ विवाद न करें. समय की प्रतिकूलता विवादों को बढ़ा सकती है. समय पर कार्यों को पूरा करें. बड़े बुजुर्ग लोगों की अपेक्षाओं को अनदेखा न करें.

स्वास्थ्य: किसी बड़े संक्रमण का अंदेशा चिकित्सक दे सकते है. दिनचर्या को नियमित करें.



आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर करेंगे. शेयर बाजार में पैसे सोच समझकर निवेशित करें.

रिश्ते: पति पत्नी के रिश्ते में अनबन हो सकती हैं. आपसी बातचीत से इसको दूर करें.



