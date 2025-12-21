Mithun Tarot Rashifal 21 December 2025: नई योजनाएं बन सकती है, जिद्द ,तनाव में ना आएं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The High Priestess

आज बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय न लें. समय की प्रतिकूलता निर्णय को आपके विरुद्ध कर सकती हैं. जल्दबाजी कार्यों को खराब कर सकती है. किसी दूर रह रहे प्रियजन से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है. कुछ कार्यों को पूरा करने में परेशानी हो सकती है. किसी सहयोगी की मदद ले सकते है. अध्यात्म की तरफ झुकाव महसूस करेंगे. किसी से किया वादा समय पर पूरा करने का प्रयास करें. इस समय विचारों में कार्य को लेकर नई योजनाएं बन सकती है.

लोगों का भला करना कई बार दूसरों को धोखा लग सकता है. ऐसे लोगों की बातों को अनदेखा करें. ऐसे सामाजिक कार्य, जिनसे आपको खुशी मिलती है,को करते रहना चाहिए. कारोबार में किसी से साझेदारी करना पड़ सकती है. आपने आस पास के लोगों के बातें में जानकारी जरूर रखें. किसी का हस्तक्षेप कार्यों की सफलता को प्रभावित कर सकता है. इससे मन विचलित हो सकता है.

स्वास्थ्य: किसी की जिद्द तनाव और चिड़चिड़ाहट बढ़ा सकती है. इसका प्रतिकूल असर आपके मस्तिष्क ओर दिल पर पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: सोच समझकर पैसों का लेनदेन करें. पैसा रुकने की संभावना नजर आ रही है.

रिश्ते: किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. जीवनसाथी का हस्तक्षेप परेशान कर सकता हैं.



