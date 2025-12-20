Mithun Tarot Rashifal 20 December 2025: दूसरों की बातों में ना आएं, मित्रों के साथ रिश्ते सुधारें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Fool

बिना जोखिम की परवाह किए कार्यों को पूरा करने की आदत परेशानी का कारण भी बन सकती हैं. योजना में अचानक से बदलाव करना उलझन में डाल सकता है. अपनी योजना का स्पष्टीकरण अपने सहयोगियों के साथ करना अवश्य करें. जिससे पहले से तैयारी की जा सकें. अचानक से किए जाने वाले बदलावों के चलते कोई सहयोगी चिढ़ सकता है. कार्यों में अरुचि हो सकती है.

थोड़ा समय मन की शांति के लिए कार्य करें. जीवन साथी के साथ बिगड़ते संबंधों को लेकर परेशान हो सकते हैं. व्यवहार की अनिश्चितता और शक्की स्वभाव सामने वाले को दूर ले जा सकती है. वैवाहिक संबंध को बचाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करे. गुस्से और भाषा को नियंत्रित करें. अभद्रता पूर्ण भाषा लोगों के सामने शर्मिंदा कर सकते है. गाली गलौज न करें. मित्रों के साथ रिश्ते सुधारें. कुछ ऐसी योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं. जो आगे भविष्य में लाभ दें. दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें.

स्वास्थ्य: जीवन साथी के तबियत को लेकर चिंतित हो सकते है. सामने वाले का खास ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: किसी का पैसा झूठ बोलकर हड़प सकते हैं. इससे सामने वाला लड़ सकता हैं.

रिश्ते: बड़े भाई से बहस हो सकती है. परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे.

