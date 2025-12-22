scorecardresearch
 
आज 22 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: सत्कार का भाव रखें, गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 22 December 2025, Gemini Horoscope Today: व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे.

gemini horoscope
मिथुन - विनम्रता से काम लेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ा रहेगा. आवश्यक कार्यां में ढिलाई से बचेंगे. कामकाजी गतिविधि सामान्य बनी रहेगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल बनाए रखेंगे. पेशेवरों का साथ पाएंगे. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. क्षमाभाव अपनाएंगे. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखेंगे. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. 

नौकरी व्यवसाय - नवीन विषयों व कार्यां से जुड़ने की जल्दी न करें. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी. व्यवस्था पर निंयत्रण बनाए रखें. पेशेवर सामंजस्य से काम लेंगे. संकोच बना रहेगा. 

धन संपत्ति- लेनदेन में रुटीन रखेंगे. विविध प्रस्ताव सहज रहेंगे. अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं. दबावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है. बड़प्पन की सोच रखें. अनुशासन से आगे बढ़ें. भेंट में सतर्कता व निरंतरता पर जोर बढ़ाएं. 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक सबलता को बढ़ावा दें. रक्त संबंधों में विश्वास बनाए रखें. भेंट मुलाकात में सहज रहें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. व्यक्तिगत संपर्कां में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- उत्सव आयोजनं में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार पर बल बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था संवारें. 

शुभ अंक : 2 4 5 और 8
शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. धैर्ये रखें. 

