आज 21 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: साथी सहयोगी होंगे, मित्रों की मदद मिलेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 21 December 2025, Gemini Horoscope Today: कामकाज में सामंजस्यता बनाए रखेंगे.  पेशेवर संबंधों में परस्पर सहयोग बना रहेगा.  महत्वपूर्ण कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

मिथुन - बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने में सहयोगी लोगों को साथ लेकर चलने का समय है.  साझा कार्योंं को गति देंगे.  याजनाओं के संचालने में सफल रहेंगे.  घर परिवार में व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.  सामूहिक कार्योंं में तेजी रहेगी.  घर परिवार पर अधिक भरोसा रखेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे.  टीम वर्क में सामंजस्य बढ़ाएंगे.  लक्ष्य हासिल करने में साथी मदद देंगे.  वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे.  प्रबंधन के कार्य सधेंगे.  स्थिरता में वृद्धि होगी. दाम्पत्य जीवन सुखकर बना रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सामंजस्यता बनाए रखेंगे.  पेशेवर संबंधों में परस्पर सहयोग बना रहेगा.  महत्वपूर्ण कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.  उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे.  कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक एवं वाणिज्यिक स्थायित्व पर बल देंगे. साझेदारी में लाभ बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे.  विविध मामले मजबूत रहेंगे.  आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले अनुकूल संवरेंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रेम के मामलों में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा.  रिश्ते मजबूत बनेंगे.  भावनात्मक संवाद में उत्साह बनाए रहेंगे.  पारिवारिक संबंधों को बल मिलेगा.  स्वजनों का साथ मिलेगा.  निजी संबंधों में वृद्धि होगी.  प्रभाव से बात रखेंगे.  साथी सहयोगी होंगे.  मित्रों की मदद मिलेगी.  प्रियजनों से भेंट होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. शारीरिक समस्याएं कम होंगी. अनुशासन से आगे बढेंगे.  फोकस बढ़ाएंगे.

 शुभ अंक : 1 3 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें.  मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. ओम् आदित्याय नमः का जाप करें.  वादा पूरा करें.

---- समाप्त ----
