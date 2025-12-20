scorecardresearch
 
आज 20 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे, कारोबारी चर्चाएं पक्ष में बनेंगी

Aaj ka Mithun Rashifal 20 December 2025, Gemini Horoscope Today: धैर्य और सूझबूझ से काम लेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे. कामकाज की स्थिति प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. संबंधियों से तालमेल बनाए रखेंगे. समकक्षों से मिलकर आगे बढ़ेंगे.

मिथुन - उद्योग व्यापार के साझा संरक्षण के प्रयासों पर जोर बढ़ाए रहेंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देंगे. टीम के अनुरूप सहज गति बनाए रहेंगे. धैर्य और सूझबूझ से काम लेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे. कामकाज की स्थिति प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. संबंधियों से तालमेल बनाए रखेंगे. समकक्षों से मिलकर आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. अनुबंधों का पालन करेंगे. पहल बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सक्रियता बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. साझीदारी के प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. कारोबारी चर्चाएं पक्ष में बनेंगी. निर्णय लेने में सहजता बनाए रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सामूहिक विषयों में रुचि लेंगे. अवसर भुनाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सहज सुखद वातावरण बनाए रखेंगे. रिश्तों में समय देंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी. सजगता बनी रहेगी. अपनी बात रखने में धैर्य दिखाएंगे. अन्य के प्रति मदद की भावना रहेगी. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. अपनों में सुख बांटेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह बढ़ेगा. वचनपालन बढ़ाएंगे. दबाव में नहीं आएंगे. सहज संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक :  2 5 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. अहंकार छोड़ें.

