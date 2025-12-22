scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 22 December 2025: गलत बात का समर्थन न करें, आर्थिक उन्नति होगी

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 22 December 2025: रिश्तों में धोखाधड़ी हो सकती है. भाग्य के भरोसे कोई निर्णय न लें. सच का साथ देने का प्रयास करें. व्यर्थ के लोगों से विवाद न करें.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:-Ten of swords 
पारिवारिक तनाव के चलते मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है. सभी लोगों से खुद को दूर कर सकते है. जीवन में अकेलापन आ सकता है. कार्यों के पूरा न होने के कारण उच्च अधिकारी की डांट सुन सकते है. इस समय बदलाव जीवन के लिए आवश्यक है. रिश्तों में धोखाधड़ी हो सकती है. भाग्य के भरोसे कोई निर्णय न लें. सच का साथ देने का प्रयास करें. व्यर्थ के लोगों से विवाद न करें. व्यवहार की वाचलता को कम करें.  ऐसे लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें. जो आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हो.  

गलत बात का समर्थन न करें.  समय पर निर्णय न लेने के कारण कुछ अच्छे अवसर  से  दूर हो सकते है. पारिवारिक कार्यों से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इन यात्राओं को करना मजबूरी हो सकती है.  पारिवारिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करें. इस समय गलत निर्णय के कारण वित्तीय नुकसान हो सकता है. थोड़ा सजग रहें. छोटे-मोटे झगड़े बड़े विवादों में बदल सकते है. आर्थिक उन्नति के अवसर भी बन सकते हैं. प्रिय के साथ विवाह की बात कर सकते है. दोनों अपने परिजनों की सहमति लेने की कोशिश करेंगे. 

स्वास्थ्य: पूर्व की स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है. सिर के दर्द को लेकर परेशान हो सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मन की कड़वाहट दूर करें, आर्थिक मदद मिलेगी
चीजों की सुरक्षा अवश्य करें, मानसिक तनाव में ना पड़ें
दूसरों पर निर्भरता कम करें, आर्थिक तंगी से होंगे परेशान
धैर्य बनाए रखें, उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते है
नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सेहत का रखेंगे ध्यान

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें.  आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement