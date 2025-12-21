scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 21 December 2025: गुस्से पर नियंत्रण रखें, कामों में रुकावट आ सकती है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 21 December 2025: व्यवसाय में इस समय काफी नुकसान हो रहा हैं. किसी आर्थिक सलाहकार की मदद से व्यवसाय को सही करने का प्रयास करेंगे.अपने दिमाग को ठंडा रखें

मकर (Capricorn):-
Cards:- Six of swords
व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति भंग कर सकती है. मानसिक दबाव से बचने के लिए स्थान परिवर्तन कर सकते है. इस सिलसिले मेंकुछ यात्राएं कर सकते हैं. इस समय आप अपनी वर्तमान जगह से दूर जा सकते हैं. जीवन में इतनी अधिक उथल पुथल चल रही हैं. कि आप खुद को इस समय असहाय महसूस कर सकते हैं. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. मानसिक रूप से परेशानी में गलत निर्णय ले सकते है. परिवार में चल रहा विवाद आहत कर सकता हैं. जिसके चलते आप अभी सबसे दूर जा सकते हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं. जिसके चलते सभी लोगों को कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता हैं.

व्यवसाय में इस समय काफी नुकसान हो रहा हैं. किसी आर्थिक सलाहकार की मदद से व्यवसाय को सही करने का प्रयास करेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी वजह से कार्य अटक सकता है. जिससे कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है. प्रेम प्रसंग के बारे में ज्यादा लोगों से बातें न करें. अपने दिमाग को ठंडा रखें. खाली समय में आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते है. 

स्वास्थ्य: जीवनसाथी की खराब तबियत का असर काम काज में पड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: खर्चों की अधिकता के चलते किसी मित्र से कर्ज मांग सकते है. 

रिश्ते: परिजनों से अनबन हो सकती है. अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. 

