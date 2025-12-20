Makar Tarot Rashifal 20 December 2025: बड़ा फैसला ले सकते हैं, धैर्य से काम लेंगे

मकर (Capricorn):-

और पढ़ें

Cards:- The Empress

नई नौकरी की प्राप्ति अच्छे वेतन के साथ हो सकती हैं. कार्य की अधिकता के चलते थकान हो सकती है. परिवार में किसी का विवाह हो सकता हैं. सहयोगियों के साथ मतभेदों से दूर रहे. किसी की गलत निर्णय का समर्थन न करें. किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करे. लोगों के साथ निजी बातें साझा न करें. दूसरों की ऐसी बातें जो उनको शर्मिंदा कर सकती है. सबके सामने न कहें. कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर जल्द ही प्राप्त हो सकते हैं. किसी शुभ घटना के होने की संभावना बन सकती हैं.

जीवन में प्रेम के महत्व को समझे. धैर्य और संयम से कार्य शीघ पूरा करें. पूर्व में मिले धोखे से बाहर आ सकते हैं. किसी महिला की मदद से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है. उच्च अधिकारियों के साथ रिश्ते बेहतर बना सकते है. इस समय जो काम आप कर रहे हैं. उसमें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है. अपनी बदले की भावनाओं पर नियंत्रण रखें. दिल की जगह दिमाग से ले. किसी बड़े मकान को खरीदने की योजना पूर्ण हो सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी निर्णय को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: गले में संक्रमण हो सकता है. इस समय खट्टी और ठंडी चीजों का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति: धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. संतान की उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी की तबीयत का ख्याल रखेंगे. परिवार के साथ समय बिता सकते हैं.

---- समाप्त ----