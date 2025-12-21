scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 21 December 2025: पैसा फंस सकता है, दखलंदाजी से बचें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 21 December 2025: नई परियोजनाओं को थोड़े समय के लिए टाल दें. इस समय शुरू किए कार्य में अच्छी सफलता प्राप्ति होना मुश्किल हो सकता है.प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे

कर्क (Cancer):-
Cards:-Ace of Cups 
कार्यों में कामयाबी जरूरी हासिल होगी. यदि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय करते हैं. आने वाले अच्छे मौकों का फायदा उठा सकते हैं. व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है. अपनी सूझबूझ से कार्यों को समय पर पूरा  करें. सामाजिक क्षेत्र कुछ अच्छे प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है. जिससे आगे चलकर कार्य क्षेत्र में अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

नई परियोजनाओं को थोड़े समय के लिए टाल दें. इस समय शुरू किए कार्य में अच्छी सफलता प्राप्ति होना मुश्किल हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे. जीवन में संतुलन बनाएं. निजी बातों को साझा न करें. किसी कार्य को शुरू करने के प्रयास सफल होंगे. नए रिश्ते बन सकते है. किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात अच्छा फायदा करा सकती है. किसी का आपके मामलों में दखल देना गुस्सा दिला सकता हैं. जिसके कारण चिड़चिड़े हो सकते है. सामने वाले के व्यवहार को बदलने की कोशिश सफल हो सकती हैं. 

स्वास्थ्य: गले में खराश के कारण बुखार आ सकता है. गर्म चीजों का सेवन करें. 

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में लगा पैसा फंस सकता है. थोड़ा सोच समझकर पैसा किसी योजना में लगाएं. 

रिश्ते: जीवनसाथी की आपके कार्यों में दखलंदाजी आपको परेशान कर सकती हैं. उससे बात कर सकते हैं. 

