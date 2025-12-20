scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 20 December 2025: चोरी हो सकती है, व्यवहार मैं बदलाव लाएं

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 20 December 2025: कार्यों की प्राथमिकता तय करें. व्यर्थ के कार्यों पर समय बर्बाद न करें. कार्य की सफलता कार्य को लेकर आपकी निष्ठा और मेहनत पर निर्भर करती है

कर्क (Cancer):-

Cards:- Justice

बदले की भावना से कोई कार्य न करें. सामने वाले को माफ कर दूसरा मौका दे सकते है. किसी भी निर्णय लेने से सोच समझकर विचार करें. किसी पुराने विवाद के बढ़ जाने से न्यायालय में जाना पड़ सकता है. दुविधा इस बात को लेकर हो सकती है. कि न्याय आपके विपक्ष में न हो जाए. किसी से मुलाकात बिना पूर्वाग्रह के करें. पूर्वाग्रह से किसी कार्य को पूरा ना करें. समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें. कार्यों की प्राथमिकता तय करें. व्यर्थ के कार्यों पर समय बर्बाद न करें. कार्य की सफलता कार्य को लेकर आपकी निष्ठा और मेहनत पर निर्भर करती है. अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखें. लोगों के साथ व्यवहार मैं बदलाव लाएं.

दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना रखें. क्रोध की जगह शांति और संयम से सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. वाणी में अपशब्दों का प्रयोग ना करें. इससे मान सम्मान में कमी आ सकती है. यदि किसी से नाराजगी है. तो बातचीत से अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं. सामने वाले की बुराई उसके पीछे ना करें. गलती होने पर एक दूसरा मौका देकर सामने वाले को अपना बड़प्पन दिखाएं.

स्वास्थ्य: अत्यधिक दवाओं का सेवन न करें. छोटी समस्याओं को घरेलू उपचार से सुधारा जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: कीमती वस्तुओं की खरीदारी कर सकते है. चोरी की कोशिश हो सकती है.

रिश्ते: करीबी लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में खुद को तनावग्रस्त न करें.

