scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 22 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा, अनुशासन से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 22 December 2025, Cancer Horoscope Today: अपेक्षो से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. परिणाम बेहतर बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - साझा कार्य अपेक्षित गति पाएंगे. करीबियों व परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. परिस्थितियां शुभकर रहेंगी. घर में उपलब्धियां बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में सबको साथ लेकर चलेंगे. सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. मित्रों व स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य में ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में सहजता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. अनुबंधों में स्पष्टता पर जोर होगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आर्थिक क्षेत्र में उछाल बना रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- नेतृत्व संवार पाएगा. टीम प्रबंद्यन के कार्य गति लेंगे. साझीदारी को आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. संवाद में सकारात्मक रहेंगे. सुखद परिणाम बनेंगे. 
धन संपत्ति- लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. अपेक्षो से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. परिणाम बेहतर बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. 

प्रेम मैत्री- पारिवारिक पक्ष संतुलित बनाए रखेंगे. निजी संबंधों में मजबूती आएगी. व्यक्तिगत मामले संवारेंगे. दाम्पत्य में मिठास रखेंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. वातावरण में सरलता बनी रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

रुटीन संवारें, जिम्मेदारियों को निभाएंगे
कर्क: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, मित्रों की मदद से काम बनेंगे
नवपंचम योग को अत्यंत शुभ माना जाता है.
30 साल बाद बनेगा नवपंचम योग, 4 राशियों पर शनिदेव होंगे मेहरबान
कर्क राशि वाले नौकरी में कर सकते हैं अच्छा प्रदर्शन, प्रलोभन भरे प्रस्तावों से रहें दूर
कर्क: मन की उलझनें दूर होंगी, परिवार में सुख बढ़ेगा

स्वास्थ्य मनोबल- सुखद वातावरण बना रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. 

शुभ अंक : 2 4 और 7

Advertisement

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. वचन पर अमल रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement