आज 21 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: रुटीन संवारें, जिम्मेदारियों को निभाएंगे

कर्क - मेहनत और लगन से विभिन्न योजनाएं उचित दिशा में आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. औरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के प्रयास बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर जोर देंगे. कार्य व्यापार में दबाव रह सकता है. खानपान पर ध्यान देंगे. तार्किकता और मेहनत से विभिन्न कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. श्रमशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. बदलाव से अधिक प्रभावित न हों. विविध पेशेवर प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. सूझबूझ और नियम बनाए रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- तैयारी से कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सहज सावधानी बढ़ाए रहें. कामकाजी प्रयास पूर्ववत् बने रहेंगे. सेवा व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अवरोधों को धैर्य से दूर करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियों को हासिल करने की कोशिश होगी. उम्मीदों को बनाए रखने में सफल होंगे. सूझबूझ व सामंजस्य से कार्यगत बढ़त बनाए रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहज संवाद बनाए रखें. अतार्किक प्रतिक्रिया से बचें. आवश्यक सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति सहयोग का भाव बनाए रखें. जरूरी बात कहने में संकोच बना रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता बढाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- योग व्यायाय बनाए रखें. मनोबल उत्साह रखेंगे. निरंतरता व परिश्रम पर जोर देंगे. स्वास्थ्य संवारें. रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

शुभ अंक : 1 2 3 और 6

Advertisement

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सजगता बनाए रहें.

---- समाप्त ----