आज 20 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले नौकरी में कर सकते हैं अच्छा प्रदर्शन, प्रलोभन भरे प्रस्तावों से रहें दूर

Aaj ka Kark Rashifal 20 December 2025, Cancer Horoscope Today: अनजानों से दूरी रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों से बचें.

कर्क - टीम भावना और परस्पर सहयोग के साथ कामकाज आगे बढ़ाएं. समय पर कार्य पूरा करने पर जोर दें. धैर्य व विवेक से आगे बढें. नौकरी और सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भेंट व चर्चा में सजगता बनाए रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उधार के लेनदेन व लोन आदि कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. जोखिम के कार्य न करें.

नौकरी व्यवसाय- परिश्रम से परिणाम संवारने की कोशिश बनाए रहेंगे. जबावदेही पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति साधारण रहेगी. अधिनस्थ बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लेनदेन में उतावली से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में सतर्कता बढ़ाएं. प्रलोभन भरे प्रस्तावों से दूर रहें. ठगी व उठाईगिरी के शिकार होने से बचें. निवेश पर नियंत्रण रखें. सुरक्षा नियम अपनाएं. व्यवस्था सम्हालने पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- अपनों को अनदेखा करने की चूक न करें. करीबियों को सुनने समझने की कोशिश बढ़ाएं. रिश्तों में धैर्य रखें. व्यर्थ बातों में नहीं आएं. अनजानों से दूरी रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- मेहनत व लगन से कार्य करें. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----
