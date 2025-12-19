आज 19 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: संबंध मजबूत होंगे, सुखद पलों को साझा करेंगे

कर्क - करियर कारोबार में हितप्रद परिणाम बने रहेंगे.विभिन्न कार्योंं में तेजी दिखाएंगे.कला कौशल और प्रबंधन से उचित दिशा में बेहतर गति बनाए रखेंगे.लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा.मित्रों की मदद पाएंगे.प्रतिस्पर्धा में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे.बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे.रचनात्मक कार्योंं से जुडेंगे.साहस पराक्रम से आगे बढ़ते रहेंगे.अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.स्वजनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे.भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी.
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.व्यवस्था मजबूत रखेंगे.पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे.नियम व अनुशासन अपनाएंगे.चहुंओर बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे.प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.उन्नति की राह सहज बनाए रखेंगे.सतर्कता और साहस से काम लेंगे.प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा.वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी.सफलता का भाव बढ़ा रहेगा.
प्रेम मैत्री- मन के मामलों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.करीबियों से संपर्क संवाद संवारेंगे.भेंटवार्ता में उत्साहित रहेंगे.प्रेम स्नेह के मामले पक्ष में बनेंगे.संबंध मजबूत होंगे.सुखद पलों को साझा करेंगे.मित्रों से मुलाकात होगी.रिश्तों में भरोसा बना रहेगा.हर्ष आनंद के मौके बनेंगे.सबका साथ पाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- नवाचार को बल मिलेगा.पहल में आगे रहेंगे.बौद्धिक कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 2 3 और 9
शुभ रंग : सनराइज कलर
आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें.मित्रों से मिलें.