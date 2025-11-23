Mesh Tarot Rashifal 23 November 2025: संंबंधों में मधुरता आएगी, आज जरूर करें ये एक काम

1.मेष (Aries):-

Cards:- King of wands

इस समय कुछ लोगों के नकारात्मक विचार आपके कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं.लोगों की बातों को अपने कार्यों को प्रभावित न करने दें.सामने वाला आपकी परिस्थिति नहीं जानता है.इसलिए उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दें.आप और आपके जीवनसाथी के बीच का प्रेम कुछ लोगों की आंखों में खटक सकता हैं. ऐसे में कुछ लोग आपके बीच दरार डालने का प्रयास कर सकते है.ऐसी स्थिति में किसी की बात को बिना सत्यता जांच किए सामने वाले से कोई भी बात या बहस न करें.आपकी सलाह लोगों के कार्यों को आगे ले जाने में सहायक हो सकती है.

इस समय आपको अपने अंदर आत्मविश्वास एकत्र करना चाहिए.और साथ ही अपने लिए लिए गए फैसलों पर दृढ़ता दिखाने का साहस रखना चाहिए. यदि आप किसी बेहतर नौकरी की तलाश में है.तो किसी वरिष्ठ पुरुष जो कि आपके गुरु, सगे संबंधी या और कोई अन्य की मदद से आपको मनोनुकूल को नौकरी मिल सकती हैं. इस समय अत्यधिक सफलता की चाह में आप काफी कठिन परिश्रम कर रहे हैं. जिसके परिणाम स्वरूप बीमार पड़ने की आशंका हो सकती है. कार्य के साथ आराम भी आवश्यक हैं.

स्वास्थ्य: कई बार कर के सिलसिले में समय पर भोजन न कर पाने के कारण आपको एसिडिटी हो सकता है.इस स्थिति से बचकर रहने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: अपने पिता से नए घर को खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग ले सकते हैं.

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखें. इन लोगों के अनुभव जीवन में अच्छे मार्गदर्शक का कार्य करते हैं.

