scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 21 December 2025: खर्चों पर काबू रखें, विचारों में सकारात्मकता लाएं

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 21 December 2025: संतान के मनमाने व्यवहार से परेशान होंगे. जीवनसाथी के अतीत का कोई रिश्ता दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ा सकता है. कुछ सरकारी कार्यों को पूरा कर सकते है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Queen of swords 
विरोधियों को मात देंगे. कार्यों में गति आएगी. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिल सकता है. कोई ईर्ष्यावश परेशान करने की कोशिश कर सकता है. थोड़ा सावधान रहें. बिना बात के किसी से उलझे नहीं. पुराने मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है. किसी महिला मित्र की मदद से मनचाही नौकरी मिल सकती है. संतान के मनमाने व्यवहार से परेशान होंगे. जीवनसाथी के अतीत का कोई रिश्ता दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ा सकता है. कुछ सरकारी कार्यों को पूरा कर सकते है.

दूसरों के कार्यों के बीच हस्तक्षेप न करें. पारिवारिक परेशानियों को हल करने के लिए बड़े बुजुर्ग लोगों की सलाह ले सकते है. गलत बात या कार्य का समर्थन न करें. उच्च अधिकारियों के साथ रिश्तों में मधुरता लाएं. किसी बड़े कार्य को करने की कोशिश असफल हो सकती है. विचारों में सकारात्मकता लाएं. व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकताएं तय करें. जो लोग आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने की इच्छा रखते है. उनसे दूरी बनाए. 

स्वास्थ्य: सेहत में पहले से सुधार आ सकता है. ध्यान साधना से तनाव दूर करने की कोशिश करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

क्रोध न करें, दखलअंदाजी से बचें
सोच समझकर पैसा लगाएं, कार्यशैली में बदलाव की जरुरत
बड़ा फैसला ले सकते हैं, धैर्य से काम लेंगे
कार्यों में सफल होंगे, नकारात्मक लोगों से दूर रहें
कानूनी संघर्ष में पड़ सकते हैं, सेहत का रखें ध्यान

आर्थिक स्थिति:खर्चों पर काबू रखें. जरूरी चीज़ों पर ही खर्चा करें. 

रिश्ते: जीवनसाथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है. इस समय थोड़ा सजग रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement