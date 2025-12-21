Mesh Tarot Rashifal 21 December 2025: खर्चों पर काबू रखें, विचारों में सकारात्मकता लाएं

मेष (Aries):-

Cards:- Queen of swords

विरोधियों को मात देंगे. कार्यों में गति आएगी. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिल सकता है. कोई ईर्ष्यावश परेशान करने की कोशिश कर सकता है. थोड़ा सावधान रहें. बिना बात के किसी से उलझे नहीं. पुराने मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है. किसी महिला मित्र की मदद से मनचाही नौकरी मिल सकती है. संतान के मनमाने व्यवहार से परेशान होंगे. जीवनसाथी के अतीत का कोई रिश्ता दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ा सकता है. कुछ सरकारी कार्यों को पूरा कर सकते है.

दूसरों के कार्यों के बीच हस्तक्षेप न करें. पारिवारिक परेशानियों को हल करने के लिए बड़े बुजुर्ग लोगों की सलाह ले सकते है. गलत बात या कार्य का समर्थन न करें. उच्च अधिकारियों के साथ रिश्तों में मधुरता लाएं. किसी बड़े कार्य को करने की कोशिश असफल हो सकती है. विचारों में सकारात्मकता लाएं. व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकताएं तय करें. जो लोग आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने की इच्छा रखते है. उनसे दूरी बनाए.

स्वास्थ्य: सेहत में पहले से सुधार आ सकता है. ध्यान साधना से तनाव दूर करने की कोशिश करेंगे.

आर्थिक स्थिति:खर्चों पर काबू रखें. जरूरी चीज़ों पर ही खर्चा करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है. इस समय थोड़ा सजग रहें.

