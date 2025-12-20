scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 20 December 2025: योजनाओं पर कार्य करेंगे, कर्ज की अधिकता रहेगी

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 20 December 2025: कुछ बड़े लोगों से मेलजोल हो सकती है. कार्यों को समय पर पूरा करें. बार बार आ रही रुकावट कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-

Cards:- The Star

समय पर कार्यों को पूरा करें. बड़े बुजुर्ग लोगों की सलाह कार्य को पूरा करने में सहायक रहेगी. मानसिक तनाव और किसी सहयोगी के साथ मतभेद चिड़चिड़ा बना सकता है. किसी भी तरह का कोई धन निवेश न करें. परिवार के लोगों के साथ समस्याओं को साझा कर सकते है. अपने अहम को काबू में रखें. वक्त का सदुपयोग करें. जीवन में कुछ बदलाव आ सकते है.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वाले नए कार्यों की करेंगे शुरुआत, दूसरों की सफलता से लें प्रेरणा
कुंभ राशि वाले कठिन परिस्थितियों को छोड़ेंगे पीछे, नए लोगों से मुलाकात होगी फायदेमंद
मकर राशि वालों की धन की हो सकती है प्राप्ति, किसी से ना करें बहस
धनु राशि वाले पद की गरिमा का ना करें दुरुपयोग, किसी पर ना करें विश्वास
वृश्चिक राशि वाले सेहत का रखें खास ख्याल, कोई बड़ा अवसर होगा प्राप्त

कुछ बड़े लोगों से मेलजोल हो सकती है. कार्यों को समय पर पूरा करें. बार बार आ रही रुकावट कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती है. कार्य की प्राथमिकता तय करें. पुराने विचारों में बदलाव लाएं. किसी के साथ बेफिजूल की बहस न करें. नए लोगों से मुलाकात कर अपनी योजनाएं बता सकते है. वक्त का सदुपयोग करें. व्यर्थ की बातों में खुद को न उलझाए. जीवन में लचीलापन लाएं. व्यवहार की नम्रता लोगों से जोड़ा रखेगी. घर परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करें. इससे आपस में जुड़ाव बढ़ेगा.

Advertisement

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं. बड़े बुजुर्ग को तबियत खराब होने से चिंतित होंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ की योजनाएं पर कार्य करेंगे. कर्ज की अधिकता रहेगी.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ प्रेम बढ़ेगा. लोगों के साथ विवाद खत्म करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement