Kumbh Tarot Rashifal 22 December 2025: सहनभूति रखें, पैरों में कमजोरी हो सकती है

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 22 December 2025: इस समय धैर्य और संयम से इस स्थिति से बाहर आने का प्रयास करें. जो बीत गया है. उसको भुलाया नहीं जा सकता है.बुखार लगातार बना हुआ है

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Sun
जीवन में लंबे समय बाद संतानसुख की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में उत्साह का माहौल बना हुआ है. किसी आर्थिक सलाहकार की मदद आर्थिक मामलों की परेशानियों को दूर करने में ले सकते है. बार बार किसी का कार्यों में हस्तक्षेप सहनशीलता से बाहर हो सकता है. इस समय परिवार को अपनी परेशानियों से अवगत करा सकते है. नए व्यक्ति का आगमन कार्य क्षेत्र में हो सकता है. किसी बड़े बुजुर्ग के साथ हुआ हादसा परिवार में दुःख का वातावरण बना देगा.

इस समय धैर्य और संयम से इस स्थिति से बाहर आने का प्रयास करें. जो बीत गया है. उसको भुलाया नहीं जा सकता है. लेकिन स्थिति से बाहर आकर तनाव को कम कर सकते है. चाहते हुए भी कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति का विरोध करना मुश्किल हो रहा है. इस समय चुप रहकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए. अन्यथा आगे बढ़ी परेशानी आ सकती है.  मित्रों के साथ परेशानियों को साझा कर सकते है. हो सकता है, की कुछ रुकावटें अपने आप खत्म होने लगें. 

स्वास्थ्य: बुखार लगातार बना हुआ है. इस कारण सिर दर्द और हाथ पैरों में कमजोरी हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति:पैसों का लेनदेन बिना लिखा पढ़ी के करना आर्थिक संकट ला सकता है. 

रिश्ते: परिवार के साथ समय बिताए. ऐसे लोगों के सहनभूति रखें. जो जरूरत मंद है.

