Kumbh Tarot Rashifal 21 December 2025: लापरवाही ना करें, धन की व्यवस्था कर सकते हैं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Judgement

कार्यों में मिल रही सफलता ऐसा अनुभव कर सकती है. कि जैसे कुछ आंतरिक शक्तियां आपके कार्यों में सहायता कर रही हैं. इस बात से सुख की अनुभूति हो सकती है. कुछ पूर्व कर्मों के अच्छे प्रतिफल मिल सकते है. किसी की बातों में आकर किसी के बातें में गलत राय न बनाएं. कार्य की धीमी प्रगति मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. कार्य क्षेत्र में इस समय काफी कुछ बदलाव होते नजर आ रहे हैं. इस बात से आप थोड़े परेशान होंगे. आपको जल्द ही पदोन्नति मिल सकती है.

अच्छे व्यवहार और कार्य कुशलता के कारण उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते है. मुसीबत पड़ने पर लोगों की सहायता कर सकते है. यह समय जीवन में कुछ नए बदलाव लाने का है. जीवनसाथी के साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा रख रहे हैं. अपने मित्रों के साथ मिलकर समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करने की योजना बना सकते हैं. इसके लिए सभी लोग मिलजुल कर धन की व्यवस्था कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. सही समय पर समस्या का उपचार करें.

आर्थिक स्थिति: अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा ऐसे कार्यों के लिए निकल सकते हैं. जो लोगों की भलाई के लिए होगा.

रिश्ते:यदि रिश्ते में सुधार कर अच्छा किया जा सकता है. तो स्वयं पहल करें.

