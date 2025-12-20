Kumbh Tarot Rashifal 20 December 2025: सोच समझकर पैसा लगाएं, कार्यशैली में बदलाव की जरुरत

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Knight of pentacles

पूर्व में किसी कार्य में कठिन मेहनत के बाद कार्यों को पूरा कर पाए है. इस समय अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं है. हो सकता हैं, कि ये सफलता अपेक्षानुसार नहीं है. कार्य को पूरा करने जल्दबाजी न करें. कार्यों के बीच थोड़ा विश्राम स्वास्थ्य को सही रखेगा. कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है. इस समय किसी भी अवसर को प्राप्त करने के लिए उस पर छलांग न मार देगा. बल्कि धैर्य पूर्वक कार्य को प्राप्त करने का प्रयास आपके लिए अच्छे अवसर का चयन करने में मदद करेंगे. पारंपरिक विचारधारा और परंपरागत मार्ग से हटकर कार्य किए जा सकते हैं. यदि जोखिम उठाना पसंद नहीं हैं. तो आगे जीवन में अच्छी तरक्की के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगी. दूसरों की सहायता से अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त किया जा सकता हैं.

इसके लिए सामने वाले से बात सकते हैं. सामने वाले के साथ आपके बिगड़े हुए सम्बन्ध उसके अतीत को किसी दु:खद स्थिति के कारण हो सकता हैं. किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने से उत्पन्न भय की अनुभूति और कार्य के प्रति उदासीनता एक बेहतर सफलता से दूर कर सकतीं हैं. पूर्ण धैर्य और संयम के साथ का कार्यों को अंजाम दे. किसी के साथ ईर्ष्या धनहानि दे सकती हैं. सामने वाले की देखदेखी पैसों की फिजूलखर्ची न करें. स्वास्थ्य खराब होने से विचलित न हो. जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखें. संतान को बुरी संगत को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:आजकल नाक से खून आने की समस्या होने लगी है. चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: धन निवेश में नुकसान हो सकता है. किसी भी योजना में सोच समझकर पैसा लगाएं.

रिश्ते: किसी बुजुर्ग व्यक्ति से हुई अनबन की माफी मांग सकते है. सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे.

