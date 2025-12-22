scorecardresearch
 
आज 22 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: संवेदनशील रहेंगे, मित्रों की अनदेखी न करें

Aaj ka Kumbh Rashifal 22 December 2025, Aquarius Horoscope Today: रिश्ते निभाने में सहज होंगी. अवसर मिलने पर अपनी बात को रखने का प्रयास होगा. भावनात्मक विषयों में मतभेद उभर सकते हैं

कुंभ - महत्वपूर्ण गतिविधियों में उतावली न दिखाएं. करियर कारोबार को धैर्य से आगे बढ़ाएं. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों में दबाव बना रह सकता हे. नौकरी व सेवाकार्य में रुचि रहेगी. संकोच बढ़ा रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय - कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. वैदेशिक कार्यां में गति आएगी. आवश्यक विषयों में सजगता दिखाएं. कार्य व्यापार में व्यर्थ चर्चा संवाद से बचें. नीति नियमों में सजग रहें. पेशेवरों का भरोसा बनाए रखें. 

धन संपत्ति- अर्थलाभ सामान्य रहेगा. विभिन्न कार्यां में सजग रहेंगे. अनुबंध पर ध्यान दें. आपसी भरोसे को बनाए रहेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर दें. खर्च व निवेश पर अंकुश रखें. बजट की अनदेखी न करे. 

प्रेम मैत्री- रिश्ते निभाने में सहज होंगी. अवसर मिलने पर अपनी बात को रखने का प्रयास होगा. भावनात्मक विषयों में मतभेद उभर सकते हैं. वार्ता में सजगता बढ़ाएंगे. अपनों के बीच सहज संकोच बना रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्रों की अनदेखी न करें. 

स्वास्थ्य मनोबल- तथ्यों पर ध्यान देंगे. व्यवहारिकता पर बल होगा. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बड़ी सोच रखें. 

शुभ अंक : 2 4 7 और 8

शुभ रंग :  बेबी ब्लू

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. रुटीन संवारें. 

