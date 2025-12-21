scorecardresearch
 
आज 21 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: व्यवहार प्रभावी रहेगा,  कार्योंं में गति रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 December 2025, Aquarius Horoscope Today: अनुबंधों में गति आएगी.  निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.  उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे.  संकोच कम होगा.  

aquarius horoscope
कुंभ - कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. सूझबूझ व उत्साह लक्ष्य की ओर गति बढ़ाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे.  शुभकर प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  भावनात्मकता मजबूत होगी.  योजना बनाकर कार्य करेंगे.  विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा.  नियमों का पालन बनाए रखेंगे.  आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे.  अनुबंधों में गति आएगी.  निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.  उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे.  संकोच कम होगा.  लक्ष्य प्राप्ति में तेजी दिखाएंगे.   

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उच्चता बनाए रखेंगे.  महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ेगा.   व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.  कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.  पेशेवर मामले गति लेंगे.  उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.   

धन संपत्ति- आर्थिक प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहेंगे.  कारोबार में इच्छित गति आएगी.  पेशेवर मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा.   आय के विविध स्त्रोत बनेंगे.  पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे.  व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे.   
प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामले सुखकर रहेंगे.  भावनात्मक संबंधों में मिठास बढ़ेगी.   निजी मामलों में उत्साह दिखाएंगे.  मन के मामले सुखकर रहेंगे.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.  सुखद सूचना मिलेगी.  रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा.  व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे.  भेंट के अवसर बनेंगे.  बड़प्पन बनाए रखेंगे.   

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी मधुर रहेगी.  व्यवहार प्रभावी रहेगा.  कार्योंं में गति रखेंगे.  प्रतिभा पर जोर रहेगा.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा.  स्वास्थ्य सुधार पाएगा.   

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें.  मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.  बड़ी सोच बनाए रखें.   

---- समाप्त ----
