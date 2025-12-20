आज 20 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि वाले कामकाजी प्रबंधन का लाभ उठाएंगे, संबंधों में गरिमा का ध्यान रखेंगे

कुंभ - आर्थिक लक्ष्य पूरे करने में मित्रों की मदद पाएंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. कारोबारी गतिविधियों के लिए उत्तम समय बना हुआ है. पेशेवर कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पहल की स्थिति बनी रहेगी. जरूरी मामलों में सकारात्मकता बढ़ाएंगे. लेनदेन में सहज संकोच दूर होगा. लाभ संवार बढ़ा रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पिविध प्रयास बल पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष में मजबूती बनी रहेगीग. अधिकारी का सानिध्य पाएंगे. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. आशंकाएं दूर होंगी. कामकाजी प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार की अनुकूलता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात ध्यान से सुनेंगे. भावनात्मक विषयों में इच्छित परिणाम बनेंगे. वातावरण का लाभ उठाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. संवाद में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निसंकोच गति बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कार्यशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. जल्दी उठें.

