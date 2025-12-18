Vrashchik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा भाग्य और धन का साथ, जानें आपके लिए कैसा रहेगा 2026

vrishchik Rashifal 2026: वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. यह साल जहां सीख और अनुभव बढ़ाएगा, वहीं स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी रहेगी. ज्योतिष के अनुसार, शनि देव पंचम भाव में रहकर पाचन और तनाव से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, जबकि राहु का चतुर्थ भाव में गोचर हृदय और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

हालांकि, वर्ष के कुछ चरणों में गुरु ग्रह का सकारात्मक प्रभाव सोच, निर्णय क्षमता और जीवन के अन्य क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव के बीच संयम और अनुशासन से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है.आइए जानते हैं कि नववर्ष 2026 में वृश्चिक राशि को लेकर ज्योतिषविदों की क्या राय है.

नौकरी-व्यापार

वर्ष 2026 में व्यापार के लिए स्थिति ठीक-ठाक रहेगी. निर्णय क्षमता कमजोर रह सकती है, इसलिए सही समय पर अवसर का फायदा उठाने में चुनौती हो सकती है. परामर्श केवल अनुभवी और जानकार व्यक्तियों से लें; बुजुर्ग या विशेषज्ञ सलाह फायदेमंद रहेगी. गुरु ग्रह की स्थिति कुछ हद तक व्यापार में अनुकूल रहेगी और परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगी. मेहनत के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक जोखिम से बचें. नौकरी के लिए वर्ष मिलाजुला रहेगा, ध्यान भटकने से लक्ष्यों में चूक हो सकती है. केतु की दशम भाव स्थिति वरिष्ठों की नजरों में गिरा सकती है. गुरु देव और मंगल कुछ हद तक सहयोग करेंगे.

धन की स्थिति

साल 2026 में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत से बेहतर रह सकती है, आय मध्यम स्तर पर रहेगी. 01 जनवरी से 02 जून के बीच गुरु देव (बृहस्पति) की कृपा रहेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. मेहनत और सही प्रबंधन से आर्थिक जीवन संतुलित और अनुकूल रहेगा.

पारिवारिक और गृहस्थ जीवन

नए साल में आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, लेकिन रिश्तों में जागरूकता जरूरी है. शनि ग्रह की दृष्टि छोटे-मोटे विवाद ला सकती है. समझदारी से उन्हें सुलझाएं. बृहस्पति देव का मार्गदर्शन 01 जनवरी से 02 जून और 31 अक्टूबर के बाद होगा. जो परिवारिक समस्याओं को हल करने में मदद करेगा.

सेहत

स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष थोड़ा कमजोर रहेगा. शनि देव पूरे वर्ष पंचम भाव में रहेंगे. इसलिए पेट और पाचन संबंधी समस्याएं पेश आएंगी. राहु देव 05 दिसंबर तक चौथे भाव में रहेंगे . इस कारण हृदय, फेफड़े और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं.

