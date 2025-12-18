Vastu Upay For Money: घर में रखी ये एक चीज आपको बना सकती है अमीर! बेवजह के खर्चों पर लगेगी लगाम

Vastu Upay For Money: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में पैसों की तंगी न हो और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत और अच्छी कमाई के बावजूद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता. ऐसे समय में लोग वास्तु शास्त्र का सहारा लेते हैं. वास्तु शास्त्र में न सिर्फ घर की बनावट और कमरों की दिशा का महत्व बताया गया है, बल्कि घर में रखी चीजों के सही स्थान को भी बहुत अहम माना गया है. खासतौर पर घर की तिजोरी से जुड़े कुछ नियम ऐसे हैं, जिन्हें अपनाने से धन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर तिजोरी गलत दिशा में रखी हो तो इसका सीधा असर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. इससे बेकार खर्च बढ़ता है, पैसे रुकते नहीं और कई बार कर्ज जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. इसलिए तिजोरी की सही दिशा और उसमें रखी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी माना गया है.

इस दिशा में रखें तिजोरी

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, तिजोरी को उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ होता है. उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की दिशा माना गया है. मान्यता है कि इस दिशा में तिजोरी रखने से धन की बढ़ोतरी होती है और आय के नए रास्ते खुलते हैं. ध्यान रखें कि तिजोरी का दरवाजा भी उत्तर दिशा की ओर ही खुले, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

अक्सर लोग अनजाने में तिजोरी को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख देते हैं, जो वास्तु के अनुसार ठीक नहीं माना जाता. ऐसा करने से धन आने के बजाय खर्च ज्यादा होने लगता है. अगर आपकी तिजोरी सही दिशा में नहीं है, तो उसे बदलना फायदेमंद हो सकता है.

कर लें ये आसान उपाय

अगर आपने तिजोरी को उत्तर दिशा में रख दिया है, तो कुछ छोटे-छोटे उपाय और भी कर सकते हैं. तिजोरी के अंदर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें. वास्तु में लाल रंग को शुभ और ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है. इसके साथ ही तिजोरी में श्री यंत्र रखने से धन आगमन के योग मजबूत होते हैं. तिजोरी में एक चांदी का सिक्का या मां लक्ष्मी की छोटी तस्वीर रखना भी शुभ माना जाता है.

इस बात का भी ध्यान रखें कि तिजोरी में फालतू या बेकार सामान बिल्कुल न रखें. उसमें सिर्फ पैसे, जरूरी दस्तावेज और गहने ही होने चाहिए. गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, जिससे धन रुकने लगता है.

