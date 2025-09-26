जयपुर: तेज रफ्तार डंपर ने तीन लोगों को कुचला, दो की मौके पर मौत

जयपुर के आमेर में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने तीन पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया. ट्रक बाद में अनियंत्रित होकर ट्रांसफॉर्मर से टकराया और उसमें आग लग गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मृतकों की पहचान 32 साल के शंकरलाल सैनी और 40 साल के ओमप्रकाश सैनी के रूप में की है. वहीं 40 साल के सोहनलाल गंभीर रूप से घायल है, जिसके हाथ और पैर में कई फ्रैक्चर आए हैं. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों ही शिव कुंडा तलई के निवासी थे.

रौंदने के बाद बिजली के खंभे से टकराया डंपर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों लोग अपने घरों के पास आटा चक्की के पास खड़े थे, तभी पत्थर से लदा डंपर ट्रक अचानक तेज रफ्तार से आया और उन्हें रौंदते हुए कुछ दूर तक घसीटता चला गया. इसके बाद वाहन बिजली के ट्रांसफॉर्मर से टकरा गया और उसमें भीषण आग लग गई. घटना स्थल पर अफरातफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने भारी वाहनों की रफ्तार पर रोक लगाने और कड़े नियम लागू करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना था कि तेज रफ्तार ट्रक और डंपर आए दिन हादसों का कारण बनते हैं, जिससे स्थानीय लोग लगातार खतरे में रहते हैं.



हादसे की जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम को हटवाया. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर क्षेत्र के डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और घायलों का उपचार जारी है. पुलिस ने डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

