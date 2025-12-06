scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान में नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा- किडनैप कर रेप किया

राजस्थान के खैरथल तिजारा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को लेकर मृतक छात्रा के पिता का आरोप है कि किडनैप कर रेप किया गया, इसके बाद हत्या कर दी. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थाने के सामने सड़क पर जाम लगा दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने थाने के सामने लगा दिया जाम. (Photo: Screengrab)
वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने थाने के सामने लगा दिया जाम. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के खैरथल-तिजारा के मुंडावर में एक युवक ने नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी. छात्रा के पिता ने किडनैप कर रेप करने और उसके बाद हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. वारदात को लेकर आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया.

लड़की के पिता ने कहा कि मेरी दो बेटियां सुबह 10 बजे नर्सिंग डिप्लोमा के लिए मुंडावर आई थीं. छोटी बेटी जैसे ही नाश्ता लेने गई, उसी दौरान आरोपी युवक ने बड़ी बेटी को किडनैप कर लिया और अपने रूम पर ले गया. वहां रेप किया, इसके बाद गला रेतकर हत्या कर दी. थाने के सामने ये घटना हुई है. 

इस वारदात के बारे में जब लोगों को पता चला तो वे आक्रोशित हो उठे. कुछ देर बाद मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया. इस बारे में जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी रामनिवास मीणा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, इसके बाद जाम खुलवाया. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने में जुड़ी है.

सम्बंधित ख़बरें

लॉ स्टूडेंट की चाकू से गोदकर हत्या. (Photo: Representational )
DU के लॉ स्टूडेंट की हत्या, विवाद के बाद चाचा-चाची और चचेरे भाइयों ने मिलकर चाकू से गोदा 
Nanded murder case
नांदेड़ ऑनर किलिंग: आंचल के परिवार पर सक्षम टेटे की हत्या का इल्जाम, एक और आरोपी हिरासत में 
गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन.(Photo: Santosh sharma/ITG)
पेंशन विवाद में भतीजे और पोते ने चाचा को उतारा मौत के घाट  
Ankit Gupta arrested in Ghaziabad jeweler murder case (Photo- ITG)
ट्रेडिंग में कंगाल, कर्ज ₹20 लाख पार... गाजियाबाद के MBA डिग्रीधारी 'हत्यारे' की कहानी 
दिल्ली में गोली मारकर शख्स की हत्या. (Photo: Representational)
पंजाब: मामूली विवाद में युवक की हत्या, गोलीबारी कर आरोपी कार से हुए फरार 

यह भी पढ़ें: DU के लॉ स्टूडेंट की हत्या, विवाद के बाद चाचा-चाची और चचेरे भाइयों ने मिलकर चाकू से गोदा

Advertisement

पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दूंगड़ा गांव का रहने वाला है. उसकी पहचान 21 वर्षीय उपेंद्र कुमार के रूप में हुई है. उपेंद्र मुंडावर में शेयर मार्केट का काम करता था. यहां वो किराए पर रह रहा था. घटना की सूचना मिलते ही मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुंडावर सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया.

मुंडावर थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. मामले की जांच जारी है. पुलिस ने कहा कि लड़की के पिता ने रेप और हत्या का केस दर्ज कराया है. आरोपी युवक को पकड़ लिया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement