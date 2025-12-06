राजस्थान में नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा- किडनैप कर रेप किया

राजस्थान के खैरथल-तिजारा के मुंडावर में एक युवक ने नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी. छात्रा के पिता ने किडनैप कर रेप करने और उसके बाद हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. वारदात को लेकर आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया.

लड़की के पिता ने कहा कि मेरी दो बेटियां सुबह 10 बजे नर्सिंग डिप्लोमा के लिए मुंडावर आई थीं. छोटी बेटी जैसे ही नाश्ता लेने गई, उसी दौरान आरोपी युवक ने बड़ी बेटी को किडनैप कर लिया और अपने रूम पर ले गया. वहां रेप किया, इसके बाद गला रेतकर हत्या कर दी. थाने के सामने ये घटना हुई है.

इस वारदात के बारे में जब लोगों को पता चला तो वे आक्रोशित हो उठे. कुछ देर बाद मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया. इस बारे में जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी रामनिवास मीणा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, इसके बाद जाम खुलवाया. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने में जुड़ी है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दूंगड़ा गांव का रहने वाला है. उसकी पहचान 21 वर्षीय उपेंद्र कुमार के रूप में हुई है. उपेंद्र मुंडावर में शेयर मार्केट का काम करता था. यहां वो किराए पर रह रहा था. घटना की सूचना मिलते ही मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुंडावर सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया.

मुंडावर थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. मामले की जांच जारी है. पुलिस ने कहा कि लड़की के पिता ने रेप और हत्या का केस दर्ज कराया है. आरोपी युवक को पकड़ लिया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

