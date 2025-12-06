DU के लॉ स्टूडेंट की हत्या, विवाद के बाद चाचा-चाची और चचेरे भाइयों ने मिलकर चाकू से गोदा

साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लॉ स्टूडेंट की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. एक एजेंसी के मुताबिक स्टूडेंट के परिवार वालों का चाचा के परिवार से विवाद हुआ था. घटना संगम विहार में सुबह करीब 11.30 बजे हुई.

पुलिस ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में एक PCR कॉल मिली. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मोहम्मद इरशाद को गंभीर रूप से घायल पाया. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे मजीदिया मकबूल मेमोरियल (MMM) हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया.

चाचा, चाची और बेटों ने किया हमला

इरशाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर में LLB के फर्स्ट ईयर का छात्र था. उसके शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, इरशाद की बहन घटना की चश्मदीद गवाह है. बहन ने आरोप लगाया कि उसके भाई पर उसके चाचा मुबारक (50), जो पेशे से राजमिस्त्री थे. उनकी पत्नी रिहाना खातून, 47 और उनके बेटों इश्तियाक, 26, और एक 15 साल के नाबालिग ने हमला किया.

अधिकारियों ने बताया कि सभी एक ही इलाके के रहने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच और आस-पास के CCTV फुटेज से पता चला है कि पीड़ित और आरोपियों के परिवार के सदस्यों के बीच पहले झगड़ा हुआ था. यही झगड़ा शुक्रवार को जानलेवा हमले में बदल गया.

