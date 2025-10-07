'तुम्हें 100 का नोट भी नहीं दूंगा, ले लेना', चुनौती देने पर जिम में हाई प्रोफाइल मर्डर, पुर्तगाल में बैठे गैंग ने कहा- हम किसी को भूलते नहीं

Rajasthan News: नागौर जिले के कुचामन सिटी में जिम के अंदर हुई रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली है. यह हत्याकांड केवल वर्चस्व की लड़ाई नहीं, बल्कि गैंग को 'अपमान' का बदला लेने की कार्रवाई बताई जा रही है.

हत्या की जिम्मेदारी पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर वीरेंद्र चरण ने ली है, जो रोहित गोदारा का करीबी साथी है. वीरेंद्र चरण वही गैंगस्टर है जिसने पहले करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की थी. वर्तमान में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण दोनों पुर्तगाल से ही भारत में अपना गैंग संचालित कर रहे हैं.

वीरेंद्र चरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुले तौर पर लिखा कि इस हत्या को उन्होंने महेंद्र सारन डेलाना और राहुल रिनाऊ के साथ मिलकर अंजाम दिया है.

गैंगस्टर वीरेंद्र चरण ने हत्या की वजह का खुलासा करते हुए लिखा कि रमेश रुलानिया को लगभग एक साल पहले कॉल किया गया था. उस वक्त रमेश ने उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

इसके बाद रमेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर गैंग को चुनौती दी थी और कहा था कि "मैं तुम्हें 100 रुपये का नोट भी नहीं दूंगा, ले लेना."

पोस्ट में अंत में खुली धमकी दी गई है कि "आज सबको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते... जो भी हमारे फोन को इग्नोर करेगा और अनसुना करेगा, वो तैयार रहे, सबकी बारी आने वाली है."

पुलिस अब इस हत्याकांड और सोशल मीडिया पर दी गई खुली चुनौती दोनों की जांच कर रही है.

