scorecardresearch
 

Feedback

'तुम्हें 100 का नोट भी नहीं दूंगा, ले लेना', चुनौती देने पर जिम में हाई प्रोफाइल मर्डर, पुर्तगाल में बैठे गैंग ने कहा- हम किसी को भूलते नहीं

Nagaur high profile murder: विदेश में बैठे गैंगस्टर ने रमेश रुलानिया के मर्डर के बाद एक पोस्ट में लिखा कि आज सबको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते. थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सबकी बारी आएगी. जो भी हमारे फोन को अनसुना करेगा, वो तैयार रहे...

Advertisement
X
रोहित गोदारा का साथी है गैंगस्टर वीरेंद्र चरण.(Photo:ITG)
रोहित गोदारा का साथी है गैंगस्टर वीरेंद्र चरण.(Photo:ITG)

Rajasthan News: नागौर जिले के कुचामन सिटी में जिम के अंदर हुई रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली है. यह हत्याकांड केवल वर्चस्व की लड़ाई नहीं, बल्कि गैंग को 'अपमान' का बदला लेने की कार्रवाई बताई जा रही है.

हत्या की जिम्मेदारी पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर वीरेंद्र चरण ने ली है, जो रोहित गोदारा का करीबी साथी है. वीरेंद्र चरण वही गैंगस्टर है जिसने पहले करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की थी. वर्तमान में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण दोनों पुर्तगाल से ही भारत में अपना गैंग संचालित कर रहे हैं.

वीरेंद्र चरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुले तौर पर लिखा कि इस हत्या को उन्होंने महेंद्र सारन डेलाना और राहुल रिनाऊ के साथ मिलकर अंजाम दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Encounter with Rohit Godara gang in Delhi, one criminal was shot.
गोदारा गैंग पर पुलिस एक्शन, मुठभेड़ में बदमाश घायल 
Disha Patani fires back: Gangsters threat regarding the encounter; police search ongoing.
दिशा पाटनी के घर फायरिंग के शूटर्स का एनकाउंटर, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दी ये धमकी 
बरेली में दिशा पाटनी के घर गोलीबारी, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी 
रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों और दिल्ली पुलिस के बीच एनकाउंटर
दिल्ली पुलिस और रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली 
Raunak Khatri receives threat demanding ₹5 crore ransom
'5 करोड़ दे वरना जान से मार दूंगा...', DUSU के पूर्व प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी 

गैंगस्टर वीरेंद्र चरण ने हत्या की वजह का खुलासा करते हुए लिखा कि रमेश रुलानिया को लगभग एक साल पहले कॉल किया गया था. उस वक्त रमेश ने उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

इसके बाद रमेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर गैंग को चुनौती दी थी और कहा था कि "मैं तुम्हें 100 रुपये का नोट भी नहीं दूंगा, ले लेना."

Advertisement

पोस्ट में अंत में खुली धमकी दी गई है कि "आज सबको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते... जो भी हमारे फोन को इग्नोर करेगा और अनसुना करेगा, वो तैयार रहे, सबकी बारी आने वाली है."

पुलिस अब इस हत्याकांड और सोशल मीडिया पर दी गई खुली चुनौती दोनों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement