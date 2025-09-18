scorecardresearch
 

पति ने छोड़ा, प्रेमी ने भी ठुकराया… 19 साल की लड़की को भेजा सखी सेंटर, फिर उसने उठा लिया खौफनाक कदम

झालावाड़ में 19 साल की शादीशुदा महिला अपने घर-परिवार से अलग होकर प्रेमी संग चली गई. महिला के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई. पुलिस ने खोजबीन की और आखिरकार उस महिला को प्रेमी के साथ ढूंढ निकाला. लेकिन कहानी यहां और पेचीदा हो गई. न तो पति ने उसे अपनाया, न ही प्रेमी ने. दोनों ने उससे किनारा कर लिया. पुलिस ने उसे सखी सेंटर में भेज दिया, जहां उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली.

पति और प्रेमी दोनों ने महिला को ठुकराया. (Photo: Representational)
पति और प्रेमी दोनों ने महिला को ठुकराया. (Photo: Representational)

राजस्थान के झालावाड़ से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां सखी वन स्टॉप सेंटर में 19 साल की महिला ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी. पुलिस का कहना है कि यह महिला तब सेंटर में लाई गई थी, जब उसके पति और जिस युवक के साथ वह भागी थी, दोनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था. इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं.

एजेंसी के अनुसार, झालावाड़ के सरकारी 'सखी वन-स्टॉप सेंटर' में 19 साल की शादीशुदा महिला को उसके पति और प्रेमी, दोनों ने साथ रखने से इनकार कर दिया था, इसी वजह से इस सेंटर में रह रही थी. रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. झालावाड़ के उप-पुलिस अधीक्षक हर्षराज सिंह ने कहा कि भालाटा इलाके की अनुसूचित जाति की महिला कुछ दिन पहले पास के गांव के एक युवक के साथ चली गई थी. इसके बाद उसके पति ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

गुमशुदगी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने खोजबीन की तो महिला और उसके प्रेमी को बरामद कर लिया. लेकिन इसके बाद महिला के पति और युवक दोनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया. ऐसी स्थिति में महिला को झालावाड़ के सखी सेंटर में रखा गया. डीएसपी ने कहा कि महिला ने कथित तौर पर सखी सेंटर के एक रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

यह भी पढ़ें: झांसी से प्रेमी संग भागी, भोपाल में की लव मैरिज, 10 महीने बाद मौत... कहानी मासूम वर्मा की

इस घटना के बाद महिला के परिवार वालों ने भालाटा थाने के पुलिस अधिकारियों, सखी सेंटर के कर्मचारियों और उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. परिजनों ने कुछ पुलिस अधिकारियों, सखी सेंटर के कर्मचारियों और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज होने तक पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया है. एसपी ने कहा कि परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है. जांच व पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हालांकि परिजन पोस्टमॉर्टम कराने को तैयार नहीं हुए. शव को मोर्चरी में रख दिया गया है.

महिला की मौत के बाद उसके परिजन बेहद आक्रोशित हैं. उन्होंने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है. उनका आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इसके पीछे कई लोग जिम्मेदार हैं. परिजनों की मांग है कि भालता थाने के पुलिसकर्मियों, सखी सेंटर के स्टाफ और उस युवक जिसके साथ महिला भागी थी, के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए. जब तक केस दर्ज नहीं होता, वे शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

