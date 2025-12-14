खूंटी में कारोबारी और उसके सहयोगी का अपहरण, मांगी 10 लाख की फिरौती, 6 गिरफ्तार

झारखंड के खूंटी जिले से अपहरण और फिरौती से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक कारोबारी और उसके सहयोगी के अपहरण के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि अपहरण के बाद पीड़ितों से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपहृतों को सुरक्षित बरामद कर लिया है.

बंगाल के कारोबारी को बदमाशों ने किया अगवा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना शुक्रवार को जरीयागढ़ थाना क्षेत्र के तिल्मी इलाके में हुई. पुलिस के अनुसार, पश्चिम बंगाल निवासी 65 साल के कारोबारी हारू मुखर्जी अपने सहयोगी विजय उरांव (40) के घर पहुंचे थे. वो ईंट-भट्ठे में काम करने के लिए मजदूरों की भर्ती के उद्देश्य से वहां आए थे. इसी दौरान आरोपियों ने साजिश के तहत दोनों का अपहरण कर लिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई. खूंटी पुलिस ने तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया और सीमित समय के भीतर दोनों अपहृतों को सकुशल मुक्त करा लिया. इस संबंध में तोरपा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि मामले में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी खूंटी जिले के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. आरोपियों के पास से एक चार पहिया वाहन, तीन मोटरसाइकिल और पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल अपहरण और फिरौती की मांग के दौरान किया गया था.

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कारोबारी और उसके सहयोगी को अगवा कर 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी. हालांकि, समय रहते पुलिस की कार्रवाई के चलते किसी भी तरह की फिरौती की रकम का भुगतान नहीं हुआ.

खूंटी पुलिस ने इस मामले में अपहरण और फिरौती से जुड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस वारदात के पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है और क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था.

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. पुलिस का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

