शिक्षा मंत्री ने किया कोटा के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण, फुटबॉल-वॉलीबॉल में हवा लीक मिली तो लगाई फटकार

राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने कोटा पहुंचे. दोपहर में उन्होंने अचानक शहर के कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान जहां सफाई और शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा की गई, वहीं खेल सामग्री की स्थिति पर मंत्री ने सख्ती दिखाई.

निरीक्षण के दौरान फुटबॉल और वॉलीबॉल में हवा लीक पाई गई. वहीं कई खेल सामग्री पिछले वर्ष की सप्लाई होने के बाद भी खोली ही नहीं गई थी. इस लापरवाही पर स्कूल के प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

कक्षाओं और स्वच्छता का निरीक्षण

मंत्री दिलावर सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, आवासन मंडल, केशवपुरा पहुंचे. यहां उन्होंने कक्षाओं और स्कूल परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और नियमित स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर पढ़ाई और गतिविधियों की जानकारी ली. इसके अलावा स्टाफ की उपस्थिति और बच्चों की संख्या का भी उन्होंने आंकलन किया.

"पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी": शिक्षा मंत्री

इसके बाद मंत्री केशवपुरा सेक्टर-2 और 3 के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में पहुंचे. यहां उन्होंने खेल सामग्री और खेल कालांश की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं.

खेल सामग्री सील पैक और खराब मिली

निरीक्षण के दौरान सामने आया कि बीते वर्ष सप्लाई हुई खेल सामग्री खोली ही नहीं गई थी और छात्रों के उपयोग में नहीं लाई गई. वहीं फुटबॉल और वॉलीबॉल की जांच करने पर उनमें लीकेज पाया गया. जिसके चलते समय पर उपयोग न होने और लापरवाही से सामग्री खराब हो गई थी.

इस मामले को गंभीर मानते हुए संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), कोटा संभाग ने संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

बालाकुंड स्कूल में भी निरीक्षण

मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालाकुंड का भी दौरा किया. यहां उन्होंने शिक्षकों को बच्चों को संस्कारयुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं ठीक हैं लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता पर और अधिक मेहनत की आवश्यकता है. वहीं, औचक निरीक्षण पूरा करने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर के लिए रवाना हो गए.

