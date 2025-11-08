scorecardresearch
 

जयपुर: रात में अजीब से आवाजें सुन डर गए लोग... CCTV चेक किए तो घूमता दिखा तेंदुआ- VIDEO

जयपुर का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक तेंदुए को कॉलोनी में रात में घूमते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत फैल गई.

जयपुर में कॉलोनी में घुसा तेंदुआ. (Photo: Vishal Sharma/ITG)
जयपुर में कॉलोनी में घुसा तेंदुआ. (Photo: Vishal Sharma/ITG)

राजस्थान के जयपुर के रिहायशी इलाकों में तेंदुए का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला दुर्गापुरा स्थित लाल बहादुर कॉलोनी का है. जहां बीती रात करीब 1.20 बजे एक तेंदुआ घूमता नजर आया. रात के सन्नाटे में जंगल का यह ‘मेहमान’ गलियों में टहलता दिखा तो स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. कॉलोनी के कुछ लोगों ने देर रात घरों के बाहर अजीब सी आवाजें सुनीं तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए. इस दौरान उन्हें एक बड़ा तेंदुआ कॉलोनी की गलियों में आराम से घूमता नजर आया. 

फुटेज सामने आते ही कॉलोनी में दहशत फैल गई और लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी रात इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. हालांकि सुबह तक तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल पाया. विभाग की टीम ने एहतियातन लोगों को घरों से बाहर न निकलने और पालतू जानवरों को सुरक्षित रखने की अपील की है. 

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लेपर्ड की मूवमेंट का एरिया गोपालपुर ओवरब्रिज से जुड़ी फैक्ट्रियों तक फैला हुआ है. इसी रेंज में पहले भी तेंदुए की गतिविधियां दर्ज हो चुकी हैं. इस बार भी गोपालपुर ओवरब्रिज के पास एक फैक्ट्री परिसर में पिंजरा लगाया गया है. कुछ महीने पहले भी इसी इलाके में एक तेंदुआ पकड़ा गया था, जिसे बाद में सुरक्षित फॉरेस्ट एरिया में छोड़ा गया था. अब उसी क्षेत्र में फिर से मूवमेंट दिखने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है.
 

