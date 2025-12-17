scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एथेनॉल फैक्ट्री के आसपास रहने वाले परिवारों ने किया पलायन, राजस्थान के हनुमानगढ़ में हालात बेकाबू

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी और राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं. एथेनॉल फैक्ट्री के आसपास रहने वाले परिवार घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं. वहीं, सुरक्षा के लिहाज से 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है. 

Advertisement
X
हनुमानगढ़ में फिर भड़का फैक्ट्री विवाद (Photo: ITG/Sharat Kumar)
हनुमानगढ़ में फिर भड़का फैक्ट्री विवाद (Photo: ITG/Sharat Kumar)

राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भड़की हिंसा के बाद हालात सुधरते नहीं दिख रहे. हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भड़की हिंसा के बाद हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं. इलाके में तनाव बरकरार है, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं और धारा 163 लागू है. एथेनॉल फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है, दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं.

टिब्बी के साथ ही आसपास के गांवों में स्कूल–कॉलेज और बाजार-दुकानें खुली हैं, लेकिन आम दिनों जैसी रौनक नहीं है. सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है. पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है. किसान संगठनों ने 17 दिसंबर को भी बैठक बुलाई है. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी के दावे कर रहा है. गौरतलब है कि एक दिन पहले किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी.

उग्र किसानों ने राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी थीं. गुस्साए प्रदर्शनकारी एथेनॉल फैक्ट्री के ऑफिस में भी घुस गए थे और आग लगा दी थी. इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर पथराव हुआ था. हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था. पुलिस ने उग्र किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे थे. उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने प्रोटेस्ट के दौरान 14 गाड़ियों को भी आग लगा दी थी.

सम्बंधित ख़बरें

एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर राजस्थान के किसानों में क्यों भड़का इतना आक्रोश? देखें 10 तक 
Tension spreads in Hanumangarh Rajasthan after heavy unrest
हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ क्यों किसान? देखें रिपोर्ट 
हनुमानगढ़ में फैक्ट्री विवाद एक बार फिर भड़का (Photo: ITG/Sharat Kumar)
राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल... इंटरनेट बंद, किसान आज भी जुटे 
हनुमानगढ़ में भारी बवाल, किसानों और पुलिस में झड़प, जानें पूरा मामला  
hanumangarh news
हनुमानगढ़: संकरी गली में JCB का आतंक! 
Advertisement

किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं. यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया को भी सिर में चोट लगी है. किसानों और कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जातीं, यह आंदोलन जारी रहेगा. 17 दिसंबर को भी सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन स्थल के पास बने गुरुद्वारे में जुटने लगे. किसानों के जमावड़े को देखते हुए आनन-फानन में पुलिस प्रशासन ने टिब्बी और राठीखेड़ा में 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ ही आरएसी और होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए.

वहीं, सरकार का कहना है कि प्रदेश में जब अशोक गहलो की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार थी, तभी ड्यून्स एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन हुआ था. साल 2022 में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने राइजिंग राजस्थान के तहत हरियाणा की इस कंपनी के साथ एमओयू पर साइन किए थे, जिसके तहत फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement