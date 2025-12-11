scorecardresearch
 
सोशल मीडिया के लिए मगरमच्छों के बीच पहुंचे लड़के, पूंछ पकड़कर लगे खींचने, VIDEO

अलवर की सिलीसेढ़ झील के पास कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज़ पाने की सनक में जान जोखिम में डालकर मगरमच्छों के बीच वीडियो बनाया. युवक पहले सेल्फी लेते दिखे और फिर मगरमच्छ की पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगे. यह खतरनाक हरकत कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

सोशल मीडिया के लिए मगरमच्छों के बीच पहुंचे लड़के (Photo: ITG)
सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक और व्यू के चक्कर में युवा आए दिन नए तरह के हथकंडे अपनाते हैं. कई बार वीडियो बनाने के चक्कर मे युवाओं की जान तक जा चुकी है. ऐसा ही एक मामला अलवर में सामने आया. कुछ युवा अलवर की सिलीसेढ़ झील के पास एक तालाब में रहने वाले मगरमच्छों के बीच पहुंच गए. लाइक व व्यू के चक्कर में पहले तो मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेते नजर आए. बाद में वे मगरमच्छ की पूछ पकड़ने का प्रयास करने लगे. इस दौरान मगरमच्छ दौड़कर पानी में चला गया. लेकिन वहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

युवाओं पर सोशल मीडिया का बुखार सिर चढ़कर बोलने लगा है. सोशल मीडिया पर जल्दी पॉपुलर होने के लिए और लाइक व व्यू के चक्कर में युवा आए दिन तरह-तरह के वीडियो बनाते हैं. इस दौरान युवाओं की जान भी जोखिम में पड़ जाती है. कुछ महीनों पहले सिलीसेढ़ झील में मगरमच्छों के बीच थार गाड़ी व बाइक गाड़ी से स्टंट करने के मामले सामने आया था.

इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए युवकों को गिरफ्तार किया था. तो अब एक बार फिर से युवाओं द्वारा मगरमच्छों के साथ वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. यह मामला अलवर के सिलीसेढ़ झील के पास एक तालाब का है. इस तालाब व झील के आसपास क्षेत्र में 500 से ज्यादा छोटे-बड़े मगरमच्छ हैं. सर्दी के मौसम में मगरमच्छ धूप के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं और किनारे पर पड़े रहते हैं. इस दौरान युवा जान जोखिम में डालकर मगरमच्छों के पास पहुंचे और वहां उनके साथ सेल्फी लेने लगे व उनमें से एक युवक मगरमच्छ की पूछ पकड़ने लगा.

वहां मौजूद युवाओं ने इन सभी पलों को अपने कैमरे में कैद किया. वीडियो बनाए व इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इंस्टाग्राम पर सचिन सैनी नाम के एक ब्लॉगर द्वारा इन वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला गया. इन वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.  साफ है कि युवाओं को प्रशासन का कोई डर नहीं है और वो किसी से डरने वाले नहीं है. वहीं वीडियो सामने आने के बाद से इ संबंध में प्रशासन ने जांच शुरू की है.
 

