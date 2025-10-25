राजस्थान के अलवर में ASI की दबंगई, ठेला संचालक और उसके मैनेजर बेटे को पीटा

राजस्थान के अलवर में एक एएसआई (ASI) द्वारा ठेला संचालक और उसके बेटे की पिटाई का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में वसूली करने के लिए पहुंचा था. पैसे नहीं देने पर वह गल्ले से 5 हजार रुपये निकालने लगा. वहीं, जब दुकानदार और उसके बेटे ने विरोध किया तो एएसआई ने दोनों की पिटाई करने लगा. इस पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है.

दरअसल, अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई देवी सहाय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह एक ठेले वाले को थप्पड़ मारते और गाली-गलौज करते नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई, जब एएसआई सिविल ड्रेस में वहां पहुंचा और पैसे देने को कहा, वहीं पैसे नहीं देने पर ठेलेवालों को हटाने को कहा.

पीड़ित कृष्ण सैनी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने जाने की बात कही तो एएसआई ने उनके बेटे आकाश को थप्पड़ मार दिया. साथ ही एएसआई ने ठेले के गल्ले से 5 हजार रुपये भी निकाल लिए. वहीं वीडियो सामने आने के बाद अन्य ठेलेवाले थाने पहुंचकर विरोध जताने लगे और आरोपी एएसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. फिलहाल एनईबी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. दुकानदार का बेटा आकाश एक निजी बैंक में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनिट थर्ड के पद पर कार्यरत है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. इस संबंध में दुकानदारों द्वारा भी शिकायत दी गई है. वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है.

