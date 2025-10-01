scorecardresearch
 

राजस्थान में भीषण हादसा... बस और कार की आमने-सामने टक्कर, पति-पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत, 22 यात्री घायल

राजस्थान के बाड़मेर में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. यहां कार और बस की आमने-सामने भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार 22 यात्री घायल हो गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

टक्कर होने के बाद पलट गए दोनों वाहन. (Photo: Screengrab)
राजस्थान के बालोतरा से बड़ी घटना सामने आई है. यहां पचपदरा थाना इलाके के बागुंडी गांव के पास रविवार देर शाम एक बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में कार सवार पति-पत्नी और बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद बस भी पलट गई, जिससे उसमें सवार 22 यात्री घायल हो गए. 

कार में सवार 76 वर्षीय गोविंदराम, उनकी पत्नी 70 वर्षीय पार्वती और बेटा 41 वर्षीय अरुण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वक्त उनके साथ कार में बैठे 52 वर्षीय विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए. विनोद को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया.

बस और कार में टक्कर के बाद बस पलट गई. बस में सवार यात्रियों को चोटें आईं. घायलों में 65 वर्षीय अब्बीस, 35 वर्षीय नरेश, 20 वर्षीय ममता बाई, 20 वर्षीय कार्तिक, 20 वर्षीय काली बाई, 25 वर्षीय राकेश, 17 वर्षीय गोगाराम, 30 वर्षीय मनीष, 23 वर्षीय गीता बाई, 25 वर्षीय जीयाराम, 60 वर्षीय मोटाराम, 32 वर्षीय ताजेंद्र, 50 वर्षीय भंवरलाल, 25 वर्षीय विष्णु बाई, 35 वर्षीय खेताराम, 56 वर्षीय रमेश कुमार, 50 वर्षीय बबलू, 60 वर्षीय करीम खान, 35 वर्षीय कूपाराम, 48 वर्षीय मेवाराम समेत दो अन्य लोग शामिल हैं. सभी घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से बालोतरा के नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम के पब में मस्ती, फिर खौफनाक एक्सीडेंट... थार हादसे में खत्म हो गईं 5 जिंदगियां, मृतकों में जज की बेटी भी शामिल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक बेकाबू होकर कार से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चालक की बॉडी बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गई. सड़क पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पचपदरा थानाधिकारी अचलाराम ढाका ने बताया कि घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जाम खुलवाया. मामले में जांच की जा रही है.

